Esra Ş'nin (33) kullandığı 06 FJ 3605 plakalı otomobil, Ankara-Tokat kara yolu Zile Kavşağı'nda, Ahmet S. (35) idaresindeki 38 ADT 989 plakalı TIR’la çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Otomobil sürücüsü ile yanındaki Sema Ç. (27) yaralandı.
Yaralılar, kaldırıldıkları Alaca Devlet Hastanesi'nden Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Sürücü Esra Ş, hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
TIR sürücüsü gözaltına alındı.
(AA)