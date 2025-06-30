Tarık Aktaş, Çorum Emniyet Müdürü Arif Pehlivan’a seslenerek, “Azerbaycan Caddesi ile Prof. Dr. Arif Ersoy Caddesinin kesiştiği yere çok sayıda TIR ve kamyon park etmektedir. Burada oyun oynayan çocuklara tehlike oluşturmakta, ayrıca buranın yolunun yarı asfalt, yarı kum ve toprak olmasından dolayı aşırı toz olmakta ve evlerde ciddi anlamda rahatsızlık vermektedir. Son günlerde mahalle sakinlerince ciddi anlamda manevi sıkıntılar yaşanmaktadır. Sabah erken saatlerde ve gece geç saatler buraya park etmek için gelen TIR ve kamyonlar aşırı gürültü yaptığından dolayı rahatsızlık vermektedir. Konu ile ilgili bir çözüm bulacağınıza canı gönülden inanmaktayım” dedi.

Aktaş, TIR ve kamyonların şehir merkezine değil, daha müsait alanlara park edilmesinin sağlanmasını talep etti.

Muhabir: Haber Merkezi