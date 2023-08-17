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Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıpta Uzmanlık Kuruluna yaptığı son başvuru ile tıbbi cihazlar, eğitici sayısı ve yetkinliği açısından uygun bulunan 4 yeni anabilim dalında uzmanlık eğitimi vermek için uygun görüldü.

Daha önce 18 ihtisas alanında uzmanlık eğitimi verilen Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesinde, çocuk cerrahisi, nefroloji (Yan dal), radyoloji ile ruh sağlığı ve hastalıkları anabilim dallarının uygun görülmesiyle ihtisas alanı 22’ye yükselmiş oldu.

38 MEZUN VERİLDİ, 173 HEKİM İSE UZMANLIK EĞİTİMİ ALIYOR

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mesut Sezikli, 173 hekimin ihtisas alanlarında uzmanlık eğitimi aldığını söyledi.

Mevcut ihtisas alanının 22’ye yükselmesiyle birlikte uzmanlık eğitimi alacak hekim sayısının da artacağını ifade eden Prof. Dr. Sezikli, “Bu zamana kadar 38 hekimimiz de eğitimi başarıyla tamamlayarak mezun oldu. Ülkemize, insanlarımıza, halkımıza uzman hekim olarak hizmet veriyorlar” dedi.

Fakülte yönetimi olarak uzmanlık eğitim programına çok büyük önem verdiklerini açıklayan Prof. Dr. Sezikli, şunları kaydetti:

“Yaptığımız çalışmalarla fakültemizin uzmanlık eğitimi kapsamındaki ihtisas alanı 22’ye ulaştı. Nefroloji, gastroenterolojiden sonra ikinci olarak dahiliye üstüne yan dal uzmanları yetiştirme yetkinliğine kavuşmuştur. Tıp Fakültesinde eksikliği hissedilen radyoloji, ruh sağlığı ve hastalıkları ile çocuk cerrahisi kliniğinde de asistan eğitimine başlanacaktır.”

Tıp Fakültesinin eğitim alanında gün geçtikçe büyüdüğünün altını çizen Prof. Dr. Sezikli, “İlk mezunlarımızın asistanlık tercihlerini Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesindeki 20'yi aşkın programdan birini tercih etmeye başlamaları ile gelişimimizi sürdüreceğiz. Büyümeye ve gelişmeye elbirliği ile devam edeceğiz. Çevre iller arasında gerek eğitim gerekse de hastane hizmeti açısından farkındalık oluşturmaya devam edeceğiz. Çorum'un sağlığı ve tıp eğitimi için hayata geçireceğiniz yeni planlamalar için büyük bir heyecan içerisindeyiz” dedi.

Dekan Prof. Dr. Sezikli, sürece katkıda bulunan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sinan Zehir, uzmanlık eğitimi başlayacak olan anabilim dalı başkanları ve öğretim üyelerine teşekkür etti.