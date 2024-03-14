Törene İl Sağlık Müdürü Vekili Dr. Ahmet Barış, sağlık yöneticileri, Çorum Tabip Odası Başkanlığı, Hastane yöneticileri ve sağlık çalışanları katıldı.

Saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması ve çelenk sunumlarının ardından bir konuşma yapan İl Sağlık Müdürü Vekili Dr. Ahmet Barış, “Her insanda bulunan sağlıklı olma ve yaşama arzusu neticesinde ortaya çıkan ve binlerce yıldır devam eden, insanın hastalıkla savaşını konu edinen tıp tarihi, insanlık tarihi kadar eskidir.

Bizim tarihimiz de 14 Mart 1827, "Tibhane-i Amire" adlı tıp okulunun açılış gününü temsil eder. Burada başlayan tıp eğitimi hiç ara vermeden, devamlı kendini yenileyerek ve geliştirerek bugünkü modern tıp eğitimi haline gelmiştir. Bu sebepten dolayı 14 Mart ülkemizde tıp eğitiminin başlangıç tarihi olarak kabul edilir ve kutlanır” dedi.



14 Mart’ın ilk defa Tıp Bayramı olarak saptanmasının 1919 yılında İstanbul'un işgali sırasında gündeme geldiğini kaydeden Barış, şunları söyledi:

“Bu nedenle bu özel gün aynı zamanda bir kurtuluş gününün de sembolüdür. 14 Mart tarihinin kuruluş ve kurtuluş ile iç içe geçmiş çok özel bir anlamı ve hikâyesi vardır. 1918 yılında İstanbul işgal edilmiş, işgal askerleri kentte başta okullar ve kamu kurumları olmak üzere birçok binaya el koyarak bu binaları kendilerine kışla ve karakol olarak kullanmaya başlamışlardı. O günlerde Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane olarak adlandırılan ve geçmişi 1827 yılında açılan Tiphane'ye dayanan tıp okulunun binasına da İngiliz askerleri yerleştirilmişti. İstanbul'da tüm asayişi kontrol eden işgal kuvvetleri herhangi bir şekilde gösteri ve toplantı yapılmasına müsaade etmiyorlardı. Yaşanan bu atmosfer içerisinde dönemin tıp fakültesi öğrencileri 1919 yılı Mart ayında okullarının kuruluş yıl dönümünü kutlama adı altında 14 Mart 1919 günü bir toplantı tertip etmeye karar verdiler. Gerçek amaçları okullarının kuruluş yıl dönümünü kutlamaktan ziyade işgal altındaki vatanlarının kurtuluşu için toplanmaktı. Okulun iki kulesi arasına büyükçe bir Türk Bayrağı asıldı ve toplantıda işgali protesto eden ve milli mücadeleye destek veren konuşmalar yapıldı. İşgale karşı yapılan bu ilk organize olay toplumda büyük bir infial ve heyecan yaratmış ve aynı zamanda Milli Mücadelenin fitilini ateşleyen olaylardan biri olmuştur. İşte 14 Mart'ın hikâyesi ve gerçek anlamı budur.

Ülkemizin dört bir köşesinde sağlık hizmeti alan vatandaşlarımızın daha kaliteli hizmet almasını sağlamak adına, hem devletimizin yapmış olduğu büyük yatırımlar, hem de bu hizmeti sunan sağlık personelimizin üstün katkı ve gayretleri ile oluşturulan kaliteli, modern ve güçlü bir sağlık sistemi sayesinde, dünyanın dört bir yanından şifa bulmak üzere ülkemizi, Türk hekimlerini ve sağlık kuruluşlarını tercih eden hastalar, Büyük ve Güçlü Türkiye'miz için önemli bir gurur ve güven kaynağı olmuştur.

‘Beni Türk hekimlerinize emanet ediniz’ sözleriyle Mustafa Kemal Atatürk’ün sevgi, güven ve takdirinin kazanmış kutsal, saygın ve onurlu bu mesleği büyük bir özveriyle yerine getiren hekimlerimiz ve sağlık hizmetlerini halkımıza ulaştırmada büyük bir özveri ile görev alan tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlar, başarılı çalışmalarının devamını dilerim.”