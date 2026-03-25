Akkent TOKİ’de manav, bakkal, kuaför ve marketin yer aldığı pasajda faaliyet gösteren esnaflar, sorunun uzun süredir devam ettiğini belirterek yetkililerden çözüm bekliyor.

Yağışlı havalarda suyun birikmesi nedeniyle pasaj girişinde ciddi sıkıntılar yaşandığını ifade eden esnaf, kendi imkanlarıyla tıkanan giderleri açmaya çalıştıklarını söyledi. Ancak geçici çözümlerin yeterli olmadığını vurgulayan esnaflar, her yağmurda aynı sorunun tekrar ettiğini dile getirdi.

Durumu Çorum Belediyesi’ne bildirdiklerini belirten pasaj sakinleri, şimdiye kadar kalıcı bir çözüm üretilmediğini ifade etti. Su birikintilerinin hem müşteri girişini zorlaştırdığını hem de iş yerlerine zarar verme riski taşıdığını belirten esnaf, mağduriyetlerinin giderek arttığını söyledi.

Esnaflar, yetkililerden altyapı sorununun bir an önce çözülmesini talep ederek, özellikle yağışlı mevsimlerde yaşanan bu durumun ticari faaliyetlerini olumsuz etkilediğini ve acil önlem alınması gerektiğini dile getirdi.