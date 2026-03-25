Olay, Türkiyem İlkokulu’nda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, bazı veliler öğrencilerini bırakmak veya almak amacıyla araçlarıyla okul bahçesine girerek hem öğrencilerin giriş-çıkışını zorlaştırıyor hem de bahçe içerisinde trafik oluşmasına yol açıyor. Özellikle sabah ve öğle saatlerinde yaşanan yoğunluk, öğrenciler açısından risk oluşturuyor.

Okul yönetiminin ve görevlilerin uyarılarına rağmen bazı velilerin kurallara uymamakta ısrar ettiği öğrenildi. Duruma tepki gösteren diğer veliler ise çocukların güvenliğinin hiçe sayıldığını belirterek daha sıkı denetim yapılmasını talep etti.