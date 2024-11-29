CHP Çorum Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Mehmet Tahtasız’ın, “TİGEM yöneticileri tarafından son 5 yılda hangi ülkelere seyahat yapılmıştır? Sudan’a, Nijer’e, Venezuela’ya kaç kez seyahat edilmiş ve bu seyahatlere ne kadar para harcanmıştır” şeklindeki sorusuna yazılı yanıt veren TİGEM Genel Müdürü Hasan Gezginç’in açıklamaları TİGEM’in yurtdışı seyahat harcamalarını ortaya çıkardı.

13 ÜLKEYE SEYAHAT

Verilen yazılı yanıtta, “TİGEM yöneticileri tarafından son 5 yılda ABD, Avusturya, Irak, Uruguay, Sırbistan, Sudan, Özbekistan, Almanya, Katar, Birleşik Krallık, Azerbaycan, İtalya ve Venezuela resmi görev kapsamında ziyaret edilmiştir.

Anlaşma kapsamında Sudan ve Venezuela’ya ise son 5 yılda müzakereler, araziler üzerinde etüd ve incelemelerde bulunmak üzere üst düzey yöneticiler ve teknik heyetlerin katılımları ile resmi ziyaret gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen resmi ziyaretlerde konaklama, iaşe ve bu ülkelerdeki ulaşım giderleri söz konusu ülkeler tarafından karşılanmış olup, geçici görevli personele iki ülke arasındaki ulaşım ve harcırahlar için toplam 276 milyon 573 ödeme yapılmıştır” denildi.

“ORTADA PROJE YOK BOL MİKTARDA HARCAMA VAR”

CHP Çorum Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Mehmet Tahtasız, şunları söyledi:

“Sudan’da toprak kiralanmasına yönelik ölü doğmuş proje ve Venezuela’da hiç başlamamış projeler için 276 milyon 573 bin TL harcanmış. Eski parayla 277 trilyona yakın para harcanmış ama ortada somut hiçbir şey yok. Üstelik verilen cevapta konaklama, iaşe ve ulaşım giderlerinin diğer ülke tarafından karşılandığı ifade ediliyor. Yani bu harcanan devasa para seyahat yapanlara harcırah olarak ödenmiş. Yazık değil mi bu milletin parasına. Komisyonda sorduğum soruya sadece iki ülke için yapılan harcamalar yapılmış. Bu iki ülkenin haricinde aralarında ABD, Avusturya, Irak, Uruguay, Sırbistan, Özbekistan, Almanya, Katar, Birleşik Krallık, Azerbaycan ve İtalya’nın da olduğu 11 ülkeye daha seyahat yapılmış. Hadi Uruguay’dan sığır ithal ediyoruz. ABD’ye, Avusturya’ya, Almanya’ya neden seyahat etmişler belli değil. Bu seyahatlerin hangi amaçla yapıldığı ve ne kadar harcandığını açıklamamışlar. KİT Komisyonu üyesi olarak bu konunun takipçisi olacağım ve yapılan harcamaların hesabını soracağım.”