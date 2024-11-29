Hitit Üniversitesi Ethem Erkoç Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen Destek AFAD Gönüllüleri Kimlik Dağıtım töreninde konuşan Vali Ali Çalgan, AFAD Gönüllüleri ile bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu belirterek, darda olan birine yardım etmenin, hayat kurtarmanın, toplumun yüküne ortak olmanın paha biçilmez olduğunu söyledi.

Ülkemizin ve milletimizin afetlerle karşılaşmamasını temenni ettiğini, ancak olması durumunda AFAD Gönüllülerinin maksimum fayda ve desteği vereceklerine inandığını belirten Çalgan, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ali Uslu, çalışma arkadaşları ve Destek AFAD Gönüllülerini tebrik ederek başarılar diledi.

AFAD Gönüllüleri Kimlik Dağıtım törenine Belediye Başkan Vekili Lemzi Çöplü, Başsavcı Ahmet Bektaş, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Naim Çetinkaya, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, AFAD İl Müdürü Ali Uslu ve kurum yetkilileri katıldı.

Editör: Haber Merkezi