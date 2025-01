Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hasan Gezginç, “Geçen yıl üretimimiz 300 bin ton civarındaydı. Bir önceki dönem üretimimiz 390 bin tondu. Bu sene de 346 bin ton hedef ile ekimlerimizi tamamladık” dedi.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin en batısından en doğusuna, birçok bölgede faaliyet gösteren 17 işletmesiyle, ülkenin bitkisel ve hayvansal üretimini arttırmayı hedefliyor. Üretim çeşitliliğine önem veren TİGEM, yetiştirilen ürünlerin kalitesini iyileştirmek amacıyla tohumluk, fidan, fide ve benzeri ürünlerde araştırma ve geliştirme çalışmaları yürütüyor.

“1 MİLYON 27 BİN DEKAR ALANDA EKİMLERİMİZİ TAMAMLADIK”

TİGEM Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Dr. Hasan Gezginç, İHA muhabirine, kurumun 2024 yılındaki faaliyetlerine ilişkin bilgi vererek, 2025 yılı hedeflerini anlattı. TİGEM'in 3,5 milyon dekar arazi üzerinde tarım yapan bir kurum olduğuna dikkati çeken Gezginç, “Asıl görevimiz, Türk çiftçisine özellikle hububat tohumu anlamında destek vermek. Her yıl 1 milyon dekar kadar alanda hububat tohumluğu üretimi yapmak için ekim yapıyoruz. Bu sene de 1 milyon 27 bin dekar alanda ekimlerimizi tamamladık” ifadesini kullandı.

“346 BİN TON HEDEF İLE EKİMLERİMİZİ TAMAMLADIK”

TİGEM'in 45 çeşit hububat tohumu kullandığını aktaran Gezginç, “Bunlardan 6 tanesi makarnalık buğday. 24 tanesi ekmeklik buğday. 9 tanesi arpa. Diğerleri de hububat çeşitlerinden olmak üzere toplam 45 çeşit ile üretim yapıyoruz. Geçen yıl üretimimiz 300 bin ton civarındaydı. Bir önceki dönem üretimimiz 390 bin tondu. Bu sene de 346 bin ton hedef ile ekimlerimizi tamamladık” diye konuştu.

“2024 ÜLKEMİZ İÇİN BİR MİKTAR KURAK BİR YIL OLDU”

Bitkisel üretimin dış etkenler ve doğa şartlarından etkilendiğinin altını çizen TİGEM Yönetim Kurulu Başkanı Gezginç, “2024 ülkemiz için biraz kurak bir yıl oldu. 17 işletmede faaliyet gösteren, Türkiye'nin en doğusundan en batısına, en güneyinden en kuzeyine kadar farklı coğrafyalarda üretimini devam ettiren Genel Müdürlüğümüz, Türkiye'nin tamamındaki iklim verilerinden etkilenmiş oldu. Onun için önceki yıllara göre üretimde bir miktar düşüşler yaşadık” değerlendirmesinde bulundu.

“TOHUM SATIŞLARIMIZDA YÜZDE 21'LİK BİR ARTIŞ SÖZ KONUSU”

Bitkisel üretimde sertifikalı tohum yetiştirmeye büyük önem verdiklerini vurgulayan Gezginç, “Bugün Türkiye'de üretilen her 4 tohumdan bir tanesi hububat anlamında TİGEM çeşididir. Hububat için yüzde 21 pazar payımız var. Pazarın lideri durumundayız. 2024'te de biz bu üretimimizi gerçekleştirdik. Pazardaki liderliğimizi devam ettiriyoruz. Hatta bir önceki yıla göre tohum satışlarımızda yüzde 21'lik bir artış söz konusu” ifadelerini kullandı.

“TİGEM ÜLKENİN ÜRETİMİNİN SİGORTASI”

TİGEM Yönetim Kurulu Başkanı Gezginç, “TİGEM'i ülkenin üretiminin sigortası şeklinde düşünebiliriz. TİGEM'de üretimi yapılan her bir materyal bir yıl sonra çiftçilerimizin üretim yapabileceği tohum anlamına geliyor. 2024 yılı bizim tarafımızdan değerlendirildiğinde verimli, satışların da bir önceki yıla göre arttığı, bereketli ve güzel bir yıldı diyebilirim” diye konuştu.

“HER YIL KENDİMİZE REKOLTE HEDEFİ KOYUYORUZ”

TİGEM'in 2025 yılındaki rekolte hedefini de paylaşan Gezginç, “Her yıl biz kendimize rekolte hedefi koyuyoruz. Tarım dış etkenlere çok açık bir konu. Bu seneki hedefimizi 346 bin ton olarak belirledik" dedi.

“TİGEM ‘İYİ TARIM SERTİFİKALI' ÜRETİM YAPMAKTADIR”

Tarımda üretimin sürdürülebilir olarak devam etmesi gerektiğini kaydeden Gezginç, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“TİGEM 2019 itibariyle tüm üretim yaptığı alanlarda ‘iyi tarım sertifikalı' üretim yapmaktadır. Bunu gururla söylemek istiyorum ki bu ülkede iyi tarım uygulaması yapılan arazilerin tamamının yüzde 57'si TİGEM'e aittir. Toprak ve suyu koruma noktasında bize düşen görevi yapıyoruz ve gayret ediyoruz. Tüm sulama sistemlerimiz basınçlı sulama sistemidir. Vahşi sulama dediğimiz sistemleri uygulamıyoruz. Damla sulama, yağmurlama sulama benzeri model sulama sistemlerini uyguluyoruz.”

“TOHUMLARIMIZIN YÜZDE 40'I KURAKLIĞA TOLERANSLI”

İklim değişikliği nedeniyle ekimi yapılan tohumların farklılık gösteren sıcaklık derecelerinden etkilenmemesi için önemli çalışmalara imza attıklarını ifade eden TİGEM Yönetim Kurulu Başkanı Gezginç, “İklim değişikliği dediğimizde rejimde bozulma akla gelmeli. Sadece kuraklık ve aşırı yağış değil. Bunların tamamının içine aldığı zaman zaman aşırı yağışların zaman zaman uzun süren kuraklıkların oluştuğu bir düzenden bahsediyoruz. İklim değişikliğine hazırlık yapmak içinde bugün itibariyle üretimde bulunan tohumlarımızın yüzde 40'ı bir şekilde kuraklığa toleranslı ya da dayanıklı çeşitlerden oluşuyor” ifadelerine yer verdi.

“ÜRETİMİ ETKİLEYEBİLECEK HER TÜRLÜ ŞARTA HAZIRLIKLI OLMAYA GAYRET EDİYORUZ”

Türkiye'de tarımın etkilenmemesi için iklim değişikliğinin her aşamasının takip edildiğini vurgulayan Gezginç, Tarım ve Orman Bakanlığının araştırma ve geliştirme birimleriyle işbirliği yaptıklarını belirterek, “İklim değişikliğine ve üretimi etkileyebilecek her türlü şarta karşı hazırlıklı olmaya gayret ediyoruz” dedi.

“HALKIMIZIN ÜLKEMİZİN KENDİNE YETERLİLİĞİ NOKTASINDA HİÇBİR ŞÜPHESİ OLMASIN”

Gezginç, TİGEM'in Türkiye'nin en büyük üretim alanına sahip olduğunu dile getirerek, “Ceylanpınar Tarım İşletmemiz tek parça olarak dünya üzerindeki en büyük tarım işletmesidir. Bu ülkenin gurur duyulacak bir Genel Müdürlüğüyüz. Bu ülkenin herhangi bir sebepten dolayı üretimini riske düşürebilecek bir durum oluşur ise biz her zaman bu üretimi destekleyebilecek, çiftçiye gerekli tohumu ve hammaddeyi sağlayabilecek kapasitedeyiz. Halkımızın, ülkemizin kendine yeterliliği noktasında hiçbir şüphesi olmamasını istirham ediyorum” ifadelerini kullandı.

Editör: İHA AJANS