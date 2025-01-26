Kastamonu-Çankırı sınırında bulunan Ilgaz Dağı'ndaki kayak tesislerinde tatilci yoğunluğu yaşanıyor. Yarıyıl ve hafta sonu tatilini fırsat bulan öğrenciler ve aileleleri, Ilgaz Dağı'nın yolunu tuttu. Ankara, İstanbul, Kırıkkale, Karabük, Çankırı, Samsun, Sinop, Zonguldak, Bartın ve Çorum başta olmak üzere birçok ilden gelen kayak tutkunları, kayak merkezlerinde yoğunluk oluşturdu. Bazı vatandaşlar kayak ve snowboard yaparken, çocuklar ve aileleri kızak pistlerinde doyasıya eğlendi. Vatandaşlar, sis ve karın buluştuğu manzarayı da fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdi. Ilgaz Dağı'ndaki tatilci yoğunluğu dron ile havadan görüntülendi.

“ILGAZ'IN DOĞASI, HAVASI ÇOK GÜZEL”

Ankara'dan tatil için geldiğini ifade eden Hakan Ökdem, “Ankara'dan hafta sonu tatilini geçirmek için ailemle geldim. Güzel bir tatil geçirdiğime inanıyorum. Ilgaz'ın doğası, havası çok güzel. Geçen yıllara karın biraz az olduğunu düşünüyorum ama eğlendik. Çok kalabalık. Tüm yurttan gelenler olmuş” dedi.

“HER SENE ILGAZ'A GELİYORUZ”

Kırıkkale'den ailesi ile birlikte geldiğini söyleyen Ruhan Akdem ise, “Kırıkkale'den ailemle geldim. Bugün sucuk partisi yaptık, telesiyeje bindik, salep keyfi, kayak yaptık. Çok keyifliydi, doğa zaten harika. Her sene Ilgaz'a geliyoruz. Herkese de tavsiye ediyorum” diye konuştu.

Editör: İHA AJANS