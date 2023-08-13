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Tarihinde ilk kez 1.Lig’de mücadele eden Ahlatcı Çorum FK, ligdeki ve sezonun ilk maçında Tuzlaspor’a konuk oldu. Maça iyi başlayan Çorum temsilcisi, 3.dakikada Geraldo’nun ceza sahasında düşürülmesiyle penaltı kazandı. 5.dakikada atışı kullanan Thomas, sert bir vuruşla topu kaleci Angeler’in sağından ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirirken, bu gol aynı zamanda Çorum FK’nın 1.Lig’deki ilk golü olarak da tarihe geçti.

Profesyonel liglerdeki 12.sezonuna giren Ahlatcı Çorum FK’nın 3.Lig’deki ilk golünü 2012-2013 Sezonunun 2.haftasında, 16 Eylül 2012’de Darıca Gençlerbirliği ile oynanan maçın 60.dakikasında Oğuzhan Saraçoğlu, 2.Lig’deki ilk golünü ise 2019-2020 Sezonunun ilk haftasında, 1 Eylül 2019’da 1922 Konyaspor’la oynanan maçın 37.dakikasında Kıvanç Kaya atmıştı.