www.beinsporst.com.tr sitesinden “1.Lig’de haftanın en güzel golleri” başlığı ile yayınlanan videonun ilk sırasında İstanbulspor’dan Emir Kaan Gültekin’in Amedspor ağlarını röveşata sarstığı gol yer aldı. İkinci sırayı Manisa FK’dan Moryke Fofana’nın golü alırken, Iğdır FK takımından Dean Liço’nun Adanaspor’a attığı gol ise üçüncü sırada yer aldı. Ahlatcı Çorum FK’dan Thomas Verheydt’in Karagümrük’e attığı gol haftanın en güzel dördüncü golü, listenin sonunda ise Boluspor’lu futbolcu Berk Yıldız’ın Gençlerbirliği’ne attığı gol yer aldı.

Editör: RIFAT KARA