Ahlatcı Çorum FK’nın 25 Ağustos Pazar günü, deplasmanda karşılaşacağı Bandırmaspor, zorlu maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Ligde ikide iki yapan 4 takımdan biri olan Bandırmaspor, Ahlatcı Çorum FK maçının hazırlıklarını karşılaşmanın oynanacağı 17 Eylül Stadı’nda gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdüğü belirtildi. Teknik direktör Mustafa Gürsel nezaretinde yapılan antrenmanda Ahlatcı Çorum FK maçının taktiğinin çalışıldığı kaydedildi.

Balıkesir temsilcisi bu gün yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.