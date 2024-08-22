Belçika merkezli yetenek geliştirme ve oyuncu potansiyeli optimize etme üzerine uzmanlaşmış Double Pass firması Türkiye'deki eğitimine başladı.

Türkiye Futbol Federasyonu geçtiğimiz yıl Belçika merkezli yetenek geliştirme ve oyuncu potansiyeli optimize etme üzerine uzmanlaşmış Double Pass firması ile işbirliği protokolü imzalamıştı. Bu gelişme sonrası Türkiye'de profesyonel liglerde mücadele eden altyapı antrenörlerini kapsayan Double Pass antrenör eğitimi programının 1.etabı başladı. 5 etaptan oluşacak olan eğitim programının ilki önceki gün İstanbul Riva Milli Takımlar Kamp Merkezi'nde başladı. Eğitim programına Çorum FK altyapı antrenörlerinden Yaşar Kabakçı, Barış Kılıç, Mustafa Veran, Cemalettin Hoşgör, Hayrettin Karaca, Nurettin Kabalak, Selahattin Karaca, Bekir Sarıca ve Burak Çamlıbel olmak üzere 9 antrenör katılım sağladı. Eğitim programın ilk etabının 3 gün süreceği belirtildi.



Editör: RIFAT KARA