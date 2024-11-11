Ahlatcı Çorum FK’nın Hollandalı golcüsü Thomas Verheydt, Peandikspor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemedi.

İlk yarıda, bir yan top mücadelesi sırasında Pendikspor kalecisi Erdem Canpolat’la çarpışan Thomas’ın, yüzüne aldığı darbe ile burnunda açılma meydana geldi. Yoğun kanama nedeniyle saha kenarında uzun sayılabilecek tedavi sırasında Hollandalı futbolcunun burnundaki açılmaya dikiş atıldı. İlk etapta kırıktan şüphe edilirken, kırık olmadığının anlaşılması üzerine golcü oyuncu oyuna devam etti. Kanamanın devam etmesi üzerine iki kez hakem tarafından saha kenarına gönderilen Thomas, burnundaki tampon nedeniyle ikinci yarıda nefes almakta güçlük çektiğini belirtince oyundan ayındı. Thomas’ın yerine 57.dakikada Ahmethan Köse oyuna dahil oldu.