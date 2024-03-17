Ahlatcı Çorum FK’nın Manisa FK’yı 4-3 yendiği maçta attığı 2 golle galibiyette büyük pay sahibi olan Thomas Verheydt, ligdeki gol sayısını 8’e yükselterek takımının en golcü futbolcuları sıralamasında zirveye yerleşti. Hollandalı golcünün Ziraat Türkiye Kupası’nda Trabzonspor’a da 1 golü bulunuyor.

Öte yandan, Thomas Verheydt Manisa maçında bir ilke de imza attı. Hollandalı oyuncu, Ahlatcı Çorum FK formasıyla ilk kez akan oyunda iki gol kaydetti. Thomas, ligin ilk haftasında Tuzlaspor filelerini iki kez havalandırırken, iki golü de penaltıdan atmıştı.