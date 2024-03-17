Sahasında Manisa FK’yı 2-0 geriden gelip 4-3 yenerek play-off potasındaki yerini biraz daha sağlamlaştıran ve final bileti için şansını artıran Ahlatcı Çorum FK’da futbolculara 4 gün izin verildi.

Zorlu bir fikstürden çıkan kırmızı-siyahlı ekip, Trendyol Türkiye Süper Ligi ve 1.Lig’e milli maçlar nedeniyle ara verilmesi üzerine 21 Şubat Perşembe gününe kadar izin yapacak. Perşembe günü 16.00’da toplanacak olan Ahlatcı Çorum FK, 17.00’de yapacağı antrenmanla 2 Nisan’daki Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarına başlayacak.

Kırmızı-siyahlı takım, hafta sonu için de takım bulabilmesi halinde hazırlık maçı oynamayı planlıyor.