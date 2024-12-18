Basının düşünceyi ifade özgürlüğü ile bu ülkedeki her görüşten insanın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkının teminatı olduğunu açıklayan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu; “Ancak basının demokrasinin vazgeçilmez bir parçası olduğunu anlayamayan kişi ve kurumlar, halkın haber alma hakkını engellemek için gazetecilere yönelik sözlü ve fiziksel şiddeti tetiklemektedir” görüşüne yer verdi.

Bu şiddetin parti yöneticilerinin korumalarından kaynaklanmasının demokrasi açısından ciddi bir sorun olduğunu dile getiren TGC Yönetim Kurulu açıklamasında şu görüşlere yer verdi; “Son olarak İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun korumalarının Çorum’da gazetecilere saldırdığı görüntüler kamuoyuna yansımıştır. Dervişoğlu'nun korumalarının gazetecilerin programı takip etmelerini engellemek için yaptığı saldırıyı kınıyoruz. Korumaların saldırısıyla yaralanan Volkan Sınayuç, Cuma Şahin, Erkan Karaca, Halil Can Özeker ve Engin Erenler'e ‘geçmiş olsun’ diyoruz. Saldırganların cezalandırılmasını istiyoruz.

İYİ Parti yönetiminden bu saldırıyla ilgili açıklama bekliyoruz. Gazetecilere yönelik saldırıların ortadan kaldırılması için tüm partilerde görevli güvenlik güçlerinin özel bir eğitim programına alınmaları için çağrı yapıyoruz. Hedef gösterilen, saldırıya uğrayan tüm meslektaşlarımızla dayanışma içinde olduğumuzu bir kez daha kamuoyunun bilgisine sunuyoruz”

Editör: HABER MERKEZİ