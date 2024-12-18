Eğitim Gücü Sendikası Kurucular Kurulu Üyesi ve Çorum İl Başkanı Ahmet Ölçer, ilimizde basın mensuplarına yönelik İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun korumaları tarafından gerçekleşen saldırıyı kınayarak bu saldırının bir gün de unutulup gitmemesi gerektiğini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde ilimiz basın emekçilerinden Volkan Sınayuç’a yapılan fiziki saldırı ve akabinde basın mensuplarının tepki göstermesi üzerine Cuma Şahin, Erkan Karaca, Engin Erenler’e de sözlü ve fiziki bir saldırının olduğunu hatırlatan Ahmet Ölçer olayı kınadı.

Ahmet Ölçer yaptığı açıklamada şu görüşe yer verdi. “Görevleri özgürlükçü bir demokratik sistemin temel taşı olan, halkın gerçekleri öğrenme hakkını savunmak olan basın mensuplarımıza yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Saldırının, özgür ve sorumlu basının ve basın mensuplarının meslek uygulamalarını, özgür ve saygın bir basından beklenecek düzeyde sürdürmelerine yardımcı olması gereken kişiler tarafından yapılmış olması ayrıca üzmüştür. Eğitim Gücü SEN ailesi olarak bu saldırıları tekrar şiddetle kınıyor, saldırılarda hedef olan gazetecilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Eğitim Gücü SEN olarak şiddetin her türlüsüne karşıyız ve basın mensuplarımızın yanındayız.”

Editör: Haber Merkezi