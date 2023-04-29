Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Pazar günü İzmir’de gerçekleştireceği programa katılacağı öğrenilen TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi önümüzdeki hafta içerisinde Çorum’a gelecek. Konu ile ilgili açıklama yapan 28.Dönem AK Parti Milletvekili Adayı Zeki Gül “Geçtiğimiz günlerde telefonla görüşerek Çorum’a davet ettiğimiz ve Pazar günü oynanacak olan Düzcecam Düzcespor karşılaşmasını izleyecek olan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi hafta içerisinde Çorum’da olacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Pazar günü İzmir’de gerçekleştireceği İktisat Kongresi’ne katılacak olan TFF Başkanımız Mehmet Büyükekşi hafta sonu tüm programını iptal etti. Bu nedenle hafta içerisinde Çorum’da olacak” dedi. (Haber Merkezi)