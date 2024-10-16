Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, gelecek sezon yabancı oyuncu kuralı ile ilgili köklü bir değişikliğe gideceklerini açıklarken, 1.Lig için dikkat çeken bir ifade kullandı.

Katıldığı televizyon programında önemli açıklamalarda bulunan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, gelecek sezondan itibaren Ahlatcı Çorum FK’nın da mücadele ettiği 1.Lig’de yabancı oyuncu olmayacağını belirtirken, “Önümüzdeki sezon yabancı sınırı kalkacak, bazı kriterler gelecek. Yabancı oyuncu sorunu çözülmeli. Yerli havuzumuz az. Türk futbolunun kurtuluşunun amatörden geçtiğine inanıyoruz. Süper Lig dışında yabancı oyuncu istemiyoruz. 1. Lig’de yabancının ne işi var” şeklinde konuştu.

Bu sezon Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde İstanbulspor’un 12, Ankara Keçiörengücü ve Ümraniyespor’un 11’er, Şanlıurfaspor’un 10, Kocaelispor, Boluspor, Fatih Karagümrük, Esenler Erokspor ve Bandırmaspor’un 9’ar, Ahlatcı Çorum FK, Erzurumspor, Manisa FK, Iğdır FK, Sakaryaspor, Gençlerbirliği, Ankaragücü ve Adanaspor’un 8’er, Amed Sportif Faaliyetler ve Pendikspor’un ise 7’şer yabancı futbolcusu bulunuyor. Lig sonuncusu Yeni Malatyaspor’un ise yabancı oyuncusu bulunmuyor.