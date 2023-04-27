Geçtiğimiz haftalarda TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile telefon görüşmesi yapan ve Çorum’a davet eden Milletvekili Adayı Zeki Gül Büyükekşi’nin Çorum FK’nın kendi sahasında oynayacağı Düzcecam Düzcespor karşılaşmasını izlemek üzere Çorum’a geleceğini belirtti. Gül, Çorum FK’nın çıkarlarını korumak adına bu zamana kadar elinden gelen her şeyi yaptığını bundan sonraki süreçte de yapacağını belirtti. Çorum FK’nın bu günlere gelmesinde büyük emekleri olduğunu belirten Gül davetini geri çevirmeyen ve hafta sonu oynanacak olan karşılaşmayı tribünlerden izleyecek olan Büyükekşi’ye teşekkür etti. Gül “Çorum FK bilindiği gibi daha önceden Çorum Belediyespor’du. Çorum Belediyespor’u 3. Lig’e çıkarttıktan sonra ismi ve yönetimi değişerek yoluna devam ediyor. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen takımımızın çıkarlarını korumak ve her zaman onun yanında olmak bizim görevimiz. Geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşım da olan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Bu telefon görüşmesinin ardından Çorum’a geleceğini belirten TFF başkanımız tekrar telefonla arayarak Pazar günü Çorum Şehir Stadyumunda oynanacak olan Düzcecam Düzcespor karşılaşmasına geleceğini belirtti. TFF Başkanımız Mehmet Büyükekşi’nin yanı sıra Çorum’a İcra Kurulu Üyesi Süper Lig Kulüpleri Sorumlusu Müslüm Özmen ve ülkemizin önemli iş adamları da gelecek. Ligde son 4 haftaya girerken takımımızın sezon sonunda kupayı Çorum’a getireceğine inancım tam. Taraftarımızın da içi rahat olsun. Bu sezon sonunda o kupa Çorum’a gelecek. Hep birlikte başaracağız” dedi.

(Haber Merkezi)