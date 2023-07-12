TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen toplantıya Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin, Kulüpler Birliği'ni temsilen Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, TFF 1. Lig takımlarını temsilen Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ve basın mensupları katıldı. Toplantıda açıklamalarda bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Bugün tarihi bir iş birliğini duyurmak için buradayız. Ülkemizin en güçlü ve en hızlı büyüyen markalarından Trendyol ile iş birliğimizi farklı bir kulvara yönlendiriyoruz. Süper Lig bu sezon 66. yılına merhaba diyecek. 2023 ve 2024 sezonunda Trendyol ismi ile sahneye çıkacak. 6 Şubat'da yaşanan deprem felaketi sonrası başlattığımız 'Omuz Omuza' kampanyamızın da en büyük destekçisi oldu. Ülkemizin en önemli iki şehri ve depremden etkilenen Hatayspor ve Gaziantep FK'ya da sponsorluk yapacak. TFF olarak göreve geldiğimiz günden itibaren futbolumuzun marka değerini arttırmak ve kulüplerimize ekonomik rahatlığa kavuşturmak için projelerimize devam ediyoruz. Bugün de bunlardan bir tanesini gerçekleştiriyoruz. Bu anlaşma ile Futbolumuzun marka değerine de değer katmış olacacağız” dedi.