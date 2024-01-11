Konuyla ilgili TFF’nin resmi sitesinden yapılan açıklamada, “2024-2025 Sezonundan itibaren, takip eden ilk 3 sezonda A takım listesinde yazılacak bayancı uyruklu futbolcu sayısı 8’den 6’ya, takip eden sonraki sezonda ise 5’e düşürülmüştür” denildi.

Takım kadrolarındaki oyuncu sayısının da 30’dan 26’ya düşürüldüğünün belirtildiği açıklamanın devamında “A Takım listesine yazılacak futbolcu sayısı kulüplerin transfer bütçelerini daha verimli kullanabilmelerini sağlamak amacıyla 30'dan 26'ya düşürülmüştür. Kulüpler A Takım listesine en az 20 A Millî Futbol Takımımızda oynama uygunluğu bulunan futbolcu yazmak zorundadır” ifadeleri kullanıldı.

ALTYAPIDAN

OYUNCU

ZORUNLULUĞU

Öte yandan, kulüplere, yerli akademilerden yetiştirilen oyuncu zorunluluğu da getiriliyor. Konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle: “Kulüp A Takım listesine yazılacak A Millî Futbol Takımımızda oynamaya uygun 20 futbolcudan ilk üç sezonda en az 2'sinin, sonraki iki sezonda en az 3'ünün kulüp akademisinden yetiştirilmiş olması zorunluluğu getirilmiştir.

Kulüp akademisinden yetişmiş oyunculara ek olarak beş sezonda da A Millî Futbol Takımımızda oynama uygunluğu bulunan 20 futbolcudan en az 5'inin ise yerli akademilerde yetişmiş olması zorunluluğu da getirilmiştir.

21 yaş ve altındaki A Millî Futbol Takımımızda oynama uygunluğu bulunan futbolcuların A Takım listesine yazılmaksızın müsabakalarda oynatılmasına imkan verilmiştir.

2024-2025 Sezonundan başlamak üzere ilk on birde müsabakaya başlayan kadroda 23 yaş ve altında en az 1 Türkiye A Millî Takımı'nda oynama uygunluğuna sahip futbolcu bulundurulması zorunlu hale getirilmiştir. Bu futbolcunun müsabakadan ihraç edilmesi hariç, sahada en az 23 yaşın altında 1 futbolcu bulundurulma koşuluna müsabakanın ilk devresinde uyulması zorunludur. Müsabakanın ikinci devresinde yapılacak oyuncu değişikliklerinde bu kural uygulanmayacaktır.”