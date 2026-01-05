Çorum Terziler Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nda başkan değişikliği yaşandı. ÇESOB’ta düzenlenen genel kurulda mevcut Başkan Lütfi Barut ile yarışan Sadık Balaban rakibini geride bırakarak odanın yeni başkanı oldu.

Bazı oda başkanlarının da izlediği genel kurulda divan başkanlığını ÇESOB Başkanı Recep Gür üstlenirken, üyeliklere ise Hüseyin Çevik, Bekir Aydoğdu, Kemal Kurt ve Kadir Uğur yaptı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından yönetim ve denetim raporları okunarak, ibra edildi. İbraların ardından açılış konuşmaları yapılarak seçimlere geçildi.

Mevcut başkan Lütfi Barut ile Sadık Balaban’ın yarıştığı seçimde 78 oy alan Sadık Balaban odanın yeni başkanı olurken, Lütfi Barut 62 oy da kaldı. Sadık Balaban başkanlığındaki yönetim Ender Umar, Mücahit Sefa Şahin, Erkan Solak, Hüseyin Ödemiş, Sadık Demirtaş ve Ahmet Damar’dan oluştu.

Muhabir: Haber Merkezi