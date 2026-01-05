Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne bağlı meslek odalarının olağan kongrelerine devam ediliyor.

Çorum Mobilyacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nda da genel kurul heyecanı yaşandı. Gülüm Düğün Salonu’nda 424 delegenin katılımı ile düzenlene genel kurulunda Divan Başkanlığı’nı mobilyacı esnafı Ahmet Bayraklı yaptı.

Saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı’nın okunması ile devam edilen kongrede divana tutanakları imzalama yetkisi verilmesi sonrasında ise Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ile gelir-gider ve bilanço okundu. Okutulan faaliyet ve denetim kurulu raporları ile gelir-gider-bilanço daha sonra kabul edildi. Yönetim ve Denetim Kurulu’nun ibra edilmesi, tahmini bütçe ve yeni dönem çalışma raporunun onaylanması ile süren kongrede Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun huzur hakkı ücretleri de belirlendi.

Mesleğe katkısı bulunan bir çok esnafa oda yönetimi tarafından özel yapım kutulu teşbih hediye edilen kongrede daha sonra ise dilek ve temenniler bölümünde Nuri Erdem isimli bir esnaf konuşma yaptı. Mobilyacı esnafına seslenerek konuşmasına başlayan Erdem, kongrede iki adaya da başarı diledi. Nuri Erdem Seçim sonucunda kazananın mobilyacı esnafı olması gerektiğini sözlerine ekledi.



Kongrede daha sonra başkan adayı Fatih Erdal bir konuşma yaptı. Sadece bir genel kurul yapmak için değil, emeklerine, alın terlerine ve mesleklerinin geleceğine yön vermek için toplandıklarını söyleyen Erdal; “Mobilyacılık sadece bir meslek değildir. Mobilyacılık sabırdır, ustalıktır, emektir ve güvendir. Her bir üyemiz sektörün temel taşıdır. Ama biz emeğimizin karşılığını tam olarak alamıyoruz. Haksız rekabet, kalifiye eleman sorunları, vergiler, kiralar gibi sorunlar bizleri her geçen gün daha da zorlamaktadır. Biz üyelerin her sıkıntısında kapısını açabileceği, arkasında olacağı bir oda anlayışına sahip, sorunları ötelenmeyen ve çözüm üretilen bir meslek kuruluşu olmayı hedefliyoruz. Mobilyacının itibarı korunsun. Birlik olmaz isek güçlü olamayız ve haklarımızı alamayız” dedi.

Mobilyacılar Odası’nın mevcut başkanı Yalçın Kılıç da konuşmasında görev süresi boyunca yaptığı hizmetlerden bahsederek üyelerden destek istedi. Ayrıca inşaat çalışmalarına başlanan Ahi Evran Sanayi Sitesi’nde mobilyacılara yer ayrıldığını, mobilyacı esnafının buradan işyerlerini satın almasını isteyen Yalçın Kılıç, Ahi Evran ve Zanaatkarlar Sitesi’nin hizmete girmesi ile birlikte dükkan kiralarının düşeceğini de kaydetti.

Kongrede son olarak seçimlere geçildi. Yapılan seçim sonucunda 194 oy alan Fatih Erdal odanın yeni başkanı olurken, 3 oyun geçersiz olduğu kongrede Yalçın Kılıç da 158 oyda kaldı.

Buna göre Fatih Erdal başkanlığındaki Mobilyacılar Odası Yönetim Kurulu Osman Savugan, Cengiz Saçan, Hüseyin Ilgaz, Mehmet Dayan, Yılmaz Avcu ve Birol Alpman’dan, Denetim Kurulu ise Onur Gündoğar, Onur Mülazım ve Çağrı Uyanık’tan oluştu.