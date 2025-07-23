Türkünün sözleri ise şu şekilde: “Birlikte örülmüş yurdun dokusu / Doğusu, batısı, güney doğusu / Olmasın kimsenin asla kuşkusu / Devrilmez çınarın dallarıyız biz.

Kardeşlik türkümüz çalsın dağlarda / Denizde ovada, yeşil bağlarda / Türkümüz söylensin yeni çağlarda/ Tarihin kopmayan bağlarıyız biz.

Kardeşine koşar, her düşen dara / Böyle iyileşir her türlü yara / 81 vilayet, başkent Ankara / Allah'ın adanmış kullarıyız biz.

Biz bize benzeriz, kardeşiz, eşiz / Aynı parmaklarda tırnağız etiz / El ele verince dinmez kudretiz / Vatanın adanmış canlarıyız biz”

Muhabir: İHA AJANS