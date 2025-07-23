İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2025 Yılı 3. Olağan Toplantısı Vali Ali Çalgan başkanlığında, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla İŞKUR Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda, 2025 yılının ilk yarısındaki faaliyetlerin değerlendirilmesi yapılarak, ilimizde istihdamın güçlendirilmesi, mesleki eğitimin geliştirilmesi ve paydaşlar arası işbirliğinin artırılması konuları görüşüldü.

Toplantıda ayrıca ilimiz genelinde istihdamı artırıcı çalışmaların yapılmasına yönelik gündem maddeleri de ele alındı.

Muhabir: Haber Merkezi