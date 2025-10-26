'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Terör örgütü PKK, Türkiye'deki tüm faaliyetlerine son verdiğini, tüm unsurlarını Irak'ın kuzeyine çektiğini açıkladı.

27 Şubat tarihinde terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan, örgütün kendini feshetmesi ve silah bırakması yönünde çağrı yapmıştı. PKK, Mayıs ayında yaptığı 12. kongrede silah bırakma kararını resmi olarak kabul etmişti. Irak'ın Süleymaniye kentine bağlı Dukan ilçesi sınırlarında bulunan Casne Mağarası'nda 11 Temmuz'da düzenlenen törenle PKK'ya bağlı 30 kişilik ilk grup silahlarını ateşe vermişti.

Muhabir: İHA AJANS