Çorum Valiliği ile Çorum Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğiyle, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı anısına düzenlenen programa Vali Ali Çalgan, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ve sanatseveler katıldı.
Konserde, Şef Ecz. Enver Leblebicioğlu yönetimindeki Türk Sanat Müziği Topluluğu, seçkin eserlerden oluşan repertuvarıyla sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.
Program sonunda Vali Ali Çalgan, başarılı yönetimi ve sanata katkılarından dolayı Şef Ecz. Enver Leblebicioğlu’na çiçek takdim ederek teşekkürlerini iletti.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ