Alınan bilgiye göre Çorum Şehirler Arası Otobüs Terminali’nin tuvaletini kullanan İlhan Ş. ile görevli Seydi A. arasında bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çıkan sopalı kavgada darp edilen ilhan Ş.’nin burnu kırıldı.

Kavganın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı yolcu sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi2ne kaldırıldı.

Kavganın tarafı görevli ise polis ekiplerince ifade işlemleri gereği karakola götürüldü.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK