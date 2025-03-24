Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, teravih namazını Akçay Mahallesinde Emek Camiinde kıldı. Dere, teravih namazı sonrasında cami cemaatiyle çay içti ve sohbet etti.

Başkan Dere, daha sonra beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Haşim Özsaray ve Mehmet Yetik ile Kent Park’ta vatandaşlarla bir araya gelerek hal hatır sordu.

Muhsin Dere, “İftar sonrası teravih namazımızı Akçay Mahallesi Emek Camii'nde eda edip namaz çıkışı hemşehrilerimizle çay eşliğinde Sungurlu'muzla dolu sohbet ettik. Cami'nin ardından Kentpark Kafemizi ziyaret ederek hemşehrilerimizi selamladık. Sungurlu'da Ramazan gerçekten bir başka güzel. Rabb'im bu manevi iklimi dâim; bizleri de feyzine vakıf eylesin.” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ