Çocuk ve Genç Meclisi Üyeleri adına temsilci olarak Zeynep Çırakoğlu, Sare Büyükkayaer ve Nisa Nur Kocabaş, Sungurlu Kaymakamı Mutlu Köksal ile röportaj gerçekleştirdi.

Önümüzdeki aylarda çıkartılacak olan derginin hazırlıklarını sürdüren Çocuk ve Genç Meclisi Üyeleri, Kaymakam Mutlu Köksal’a merak ettikleri soruları sordular. Kaymakam Köksal’da soruları içtenlikle cevaplandırdı.

Köksal, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, çocukları böyle bir uygulama da yer aldıkları için tebrik etti.

Editör: HABER MERKEZİ