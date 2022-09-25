Dövme sanatı, günümüzden binlerce yıl öncesine, Kızılderililere, Eski Mısır’a, Kazak ve Kırgız Türklerine, Antik Yunan’a, Afrika’ya, Japonya’ya, denilebilir ki, dünyanın bütün kültürlerine kadar uzanıyor.

Dövme, günümüzde estetik ve süs olarak değer ifade ediyor, ama tarih öncesinde bir inancın gereği, gelenek, koruyucu tılsım, nazarlık, statü sembolü gibi anlamlar taşıyordu.

Çorum’un Gazi Caddesi’nde yeni stüdyosunu açan tanınmış dövme sanatçısı Hüseyin Jassim, doğma-büyüme Çorumlu. 2011 yılının başında dövme sanatıyla tanışıyor, 2017’de Albayrak Caddesi’ne kendi stüdyosunu hizmete sunuyor, geçtiğimiz günlerde de yeni stüdyosunda müşterilerini kabul etmeye başlıyor.

Stüdyosunda dövme ve piercing yapan Hüseyin Jassim, resim öğrenimi yapmış, gizli yeteneğine bağlı olsa gerek, dövme sanatını çok çabuk kapmış ve kendi tarzını geliştirmiş. Şimdi Çorum dışından da pek çok müşterisi var ve insanların tenini bir tuval gibi kullanıp sanatını en mükemmel şekilde icra ediyor.

Needle Master Tattoo İşletmesi Sahibi Hüseyin Jassim, karşılaştığı zorlukları aşarak mesleğinde aşama kaydettiğini, bunu, işini sevmesine borçlu olduğuna inandığını belirtirken, müşterisine “İstediğim tam da buydu” dedirtmenin çabası içinde olduğunu vurguluyor.

(Tugay GÖKTÜRK)

