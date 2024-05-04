Temur ve Akar, Çorum Merkez Elmalı Köyü’nde düzenlenen yağmur duası ve şükür kurbanına katıldı.

Yağmur duaları esnasında köy halkının sorun ve talepleri hakkında bilgi alan Temur ve Akar, vatandaşlara bol ve dengeli yağışlı, bereketli, kazasız-belasız, huzurlu bir çalışma sezonu diledi.

Köy Muhtarı Abdulbaki Erdemli'nin organizesi ile düzenlenen programa katılım yoğun oldu.

Vatandaşlarla birlikte bereketli bir üretim sezonu için dua eden protokol üyeleri, herhangi bir ihtiyaç veya sorun olması halinde köy halkının yanında olacaklarını dile getirdiler.

Yağmur duası programına; İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Aşkın Şaşmaz, Merkez Jandarma Komutanı Tayfun Köksal, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turan Candan, Çorum Dikici ve Kunduracılar Odası Başkanı Cumhur Palabıyık, önceki dönem Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Editör: HABER MERKEZİ