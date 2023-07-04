Teknik Direktör Tahsin Tam nezaretinde Bülent Üstünel Tesisleri’nde gerçekleşen sabah antrenmanında bir grup sahada düz koşu yaparken, bir grup ise salonda kuvvet çalışması yaptı.

Yine Bülent Üstünel Tesisleri’nde gerçekleşen akşam antrenmanı ısınma hareketleri ile başlarken, dar alanda pas çalışması ile devam etti. Son bölümde istasyon çalışması yapan Kırmızı-Siyahlılar açma germe hareketleri ile antrenmanı tamamladı.

Çorum FK’da hazırlıklar yarın yapılacak çift antrenman ile kaldığı yerden devam edecek.