Çevre yürüyüşüne; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cemal İbrahim Yalçın, Milli Emlak Müdürü Adem Özsoy, bazı kurum amirleri, çevre kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Çevre temizliğinin önemine dikkat çekilen pankartların açıldığı yürüyüş sonunda Atatürk Anıtı’nda çelenk sunma töreni düzenlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cemal İbrahim Yalçın’ın Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.



Törende bir konuşma yapan Yalçın, Çevre Haftası’nın bu yıl “Hepimizin bir dünyası var” temasıyla kutlandığını belirterek, “Çevre; insanların ve diğer canlıların hayatları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları fiziki, biyolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel ortamdır. Baş döndürücü bir hızla artan sanayi ve teknolojideki gelişmelerin meydana getirdiği çevre kirliliği, nüfusun hızla artması ve buna bağlı olarak bitmez gibi görünen tabii kaynakların hızla tükenmesi, çevre konusunu dünya gündeminin ilk sıralarına yerleştirmiş, çevre kirliliğinin sınır tanımaz özellikte oluşu da onu küresel bir mesele haline getirmiştir” dedi.

Yalçın’ın konuşmasının ardından 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.