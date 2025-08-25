Çorum’da 30 Ağustos Zafer Bayramı, hafta boyunca yapılacak etkinliklerle kutlanacak. Program kapsamında konferanslar, konserler, spor yarışmaları ve kültürel etkinlikler düzenlenecek.

Kutlama haftası, 26 Ağustos Salı günü Şehitlik ziyareti ve Hitit Üniversitesi’nde yapılacak konferansla başlayacak. 28 Ağustos Perşembe günü kros yarışları ve mevlit programı, 29 Ağustos Cuma günü ise Mehteran konseri ve film gösterimi gerçekleştirilecek. 31 Ağustos Pazar günü trap yarışlarıyla haftalık etkinlikler sona erecek.

RESMÎ TÖRENLER 30 AĞUSTOS’TA

30 Ağustos Cumartesi günü saat 09.30’da Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başlayacak törenler, saat 10.30’da Kadeş Barış Meydanı’nda düzenlenecek kutlama ve geçit töreniyle devam edecek. Programda bando ve mehteran gösterileri de yer alacak.

Aynı gün saat 19.00’da Anitta Otel’de resepsiyon verilecek, saat 20.30’da ise Yeter Şahin ve Emine Şanoğlu’nun sahne alacağı “Kahramanlık Türküleri” konseriyle kutlamalar sona erecek.

