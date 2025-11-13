Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Çorum Şube Başkanı Umur Bahar, Gürcistan-Azerbaycan sınırında meydana gelen elim uçak kazasında şehit olan askerler için bir taziye mesajı yayımladı.

Bahar mesajında, “Gürcistan-Azerbaycan sınırında meydana gelen elim uçak kazasında şehit olan kahraman silah arkadaşlarımızın acısını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şanlı mensupları, görevlerini ifa ederken hayatlarını kaybederek milletimizin gönlünde ebediyen yaşayacaklardır.” ifadelerine yer verdi.

Bahar, şehitlerimizin aziz hatıralarının daima kalplerde yaşayacağını vurgulayarak, “Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, silah arkadaşlarımıza ve yüce milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz. Vatan uğruna canlarını feda eden kahramanlarımızın emanetleri bizler için onur ve sorumluluk olacaktır. Ruhları şad, mekânları cennet olsun.” dedi.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ