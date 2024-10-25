Alçakça yapılan bu saldırının sadece savunma sanayiine değil, aynı zamanda ülkenin güvenliğine, bağımsızlığına ve geleceğine yapılmış bir saldırı olduğunu belirten Matpan, “TEMAD olarak biz emekli astsubaylar diyoruz ki; hayatımız boyunca vatanımız ve milletimiz için terörle savaştık, teröristlerle mücadele ettik. Nice şehitler, nice gaziler verdik. Bu tür saldırılarla ülkemizi zayıflatmaya çalışanlar şunu çok iyi bilsin ki, emekli de olsak vatanımızın bütünlüğü ve milletimizin huzuru için her an görevimizin başındayız.

Ülkemizin birliğini, güvenliğini ve geleceğini tehdit eden Türk düşmanı, Türkiye düşmanı teröristlere karşı son ana kadar mücadelemizi sürdüreceğimizi ifade ediyoruz. Terör biter, ancak o zaman bizim mücadelemiz biter. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar; ailelerine ve milletimize sabır diliyoruz. Başımız sağolsun” dedi.

Editör: KEMAL YOLYAPAR