Bir dizi inceleme ve ziyaretlerde bulunmak üzere ilimize gelen Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, beraberindeki heyet ile birlikte Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret etti.

İLK ZİYARET

AK PARTİ’YE

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider ile beraberindeki heyet ilimizde ilk olarak AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret etti.

Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanı Murat Günay ve parti teşkilatları ile buluşarak bir süre sohbet eden Bakan Yardımcısı Gizligider ayrıca burada İlçe Başkanları, Belediye Başkanları ve teşkilat üyeleriyle bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, Çorum’un ve ilçelerinin talepleri Bakan Yardımcısı Gizligider’e iletildi. Günay, toplantının, bölgenin tarım ve ormancılık konusundaki ihtiyaçlarını dile getirmek ve çözüm önerilerini sunmak açısından önemli olduğunu belirtti.

Ebubekir Gizligider, ziyaret sırasında yerel yönetimlerin çalışmaları ve tarımsal projeler hakkında bilgi alarak, Çorum’a yönelik destek ve iş birliği konularında da değerlendirmelerde bulundu.



VALİ ALİ ÇALGAN’A

KUTLAMA ZİYARETİ

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider’in ilk durağı Çorum Valiliği oldu. Vali Ali Çalgan’ı beraberindeki heyet ile birlikte ziyaret eden Baka Yardımcısı Ebubekir Gizligider, bakanlığın ilimizdeki faaliyetleri konusunda istişarede bulundu.

Ziyarette Vali Çalgan, tarım ve orman alanındaki projeler ve yatırımların yerel kalkınmaya katkısının önemine değinirken, Bakan Yardımcısı Gizligider de ise bakanlığın hedefleri ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vererek, tarım ve ormancılık faaliyetlerine desteğin önemine değindi.

Bakan Yardımcısı Gizligider, ayrıca ilimizde kısa süre önce göreve başlayan Vali Çalgan’a hayırlı olsun dileklerini ileterek görevinde başarı temennisinde bulundu.



AŞGIN AĞIRLADI

Bakan Yardımcısı Gizligider ve beraberindeki heyetin son durağı ise Çorum Belediyesi oldu.

Ziyaretin, şehirdeki tarım ve ormancılık projeleri hakkında bilgi alışverişinde bulunma ve işbirliğini güçlendirme açısından önemli bir fırsat olduğunu ifade eden Aşgın, Bakan Yardımcısı Gizligider’in nazik ziyaretinin kendileri için büyük bir değer taşıdığını vurguladı. Ziyaret sonunda Bakan Yardımcısı Gizligider’e günün anısına hediye takdim edildi.

Bakan Yardımcısı Gizligider, Belediye Başkanı Aşgın ve beraberindeki heyet daha sonra ise Saat Kulesi civarında Belediye’nin hayata geçirdiği bazı projeleri inceledi. Başkan Aşgın; “Bakan Yardımcımız Ebubekir Gizligider ve kıymetli konuklarımıza bu güzellikleri görmeden şehrimizden ayrılmalarını istemedik. Ziyaretleri ve samimi destekleri için kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.