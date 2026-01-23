Çorum Sanat Eğitim Derneği (ÇOSED), sanatı toplumun her kesimine ulaştırmayı hedefleyen yapısıyla Çorum’un kültür ve sanat hayatına katkı sunmaya devam ediyor. Dernek bünyesinde, Çorum’un duayen sanatçıları ile genç sanatçı adayları aynı çatı altında bir araya gelerek üretim, paylaşım ve dayanışma temelli bir sanat ortamı oluşturuyor.

ÇOSED bugüne kadar; Bulgaristan’da düzenlenen “Bulgar–Türk Yedi Tepeler Dostluk Sergisi”, Art Niğde Uluslararası Sanat Çalıştayı, “6. Uluslararası Sürdürülebilir Gelişme Çerçevesinde Kültürel Peyzajlar Kongresi” kapsamında Amasya Üniversitesi’nde açılan “Hattuşa’dan Amaseia’ya: Zamanın İzinde” adlı resim sergisi ile Samsun Uluslararası Ekim Geçidi Bienali gibi önemli organizasyonlarda Çorum’u ulusal ve uluslararası platformlarda başarıyla temsil etti.

Dernek, Çorum’da yapılan ve yapılacak projelere sanatsal destek olmayı, kurumlarla iş birliği içinde şehrin kültür ve sosyal hayatına katkı sunmayı amaçlıyor. ÇOSED üyelerinin sahip olduğu tecrübe, birikim ve yüksek enerji, bu sürecin en önemli gücü olarak öne çıkıyor.

Şubat ayında İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile birlikte hayata geçirilecek “Sanat Okulda” projesi kapsamında okullarda sergiler, sanatçı söyleşileri ve öğrenci buluşmaları gerçekleştirilecek. Uzun yıllardır Çorum’da kurulması arzu edilen sanat–eğitim birlikteliğinin hayata geçirilmesi, kent adına önemli bir kazanım olarak değerlendiriliyor.

ÇOSED, önümüzdeki dönemde yurt içinde ve yurt dışında Çorum’un tarihini ve kültürünü tanıtan sanatsal organizasyonlarla çalışmalarını sürdürmeyi hedefliyor.