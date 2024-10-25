Vali Çalgan 14. yüzyılda yaşamış Anadolu velilerinden Elvan Çelebi'nin Mecitözü Elvançelebi Köyü içinde bulunan türbe ve camiinde incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Ziyarete; Mecitözü Kaymakamı Cengiz Nayman, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Naim Çetinkaya, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş, CHP Mecitözü İl Genel Meclis Üyesi Atiye Yaşar ile ilçe protokolü de katıldı.

Vali Çalgan cami ve türbenin ilimizde din turizmi adına önemli bir merkez olduğunu vurguladı.

Editör: SELDA FINDIK