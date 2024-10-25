Mecitözü ilçesine bağlı Alören Köyünü ziyaret eden Vali Ali Çalgan, Geç Osmanlı Dönemine tarihlendirilen ve kalem işleri ile dikkat çeken, kısa zaman önce Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilen tarihi Alören Köyü Camii'nde incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Ziyarete; Mecitözü Kaymakamı Cengiz Nayman, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Naim Çetinkaya, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş, CHP Mecitözü İl Genel Meclis Üyesi Atiye Yaşar ile ilçe protokolü de katıldı.

Editör: RIFAT KARA