ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİNE YÜZDE 43.93 ZAM

2024 yılında yıllık 400 lira olarak belirlenen Özel İletişim Vergisi, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yüzde 43.93 artışla 575 lira olacak. Bu yeni düzenleme ile birlikte ÖİV, aylık olarak 47 lira 91 kuruş olarak tahsil edilecek. GSM hattı kullanıcıları, faturalı veya faturasız hat ayrımı olmaksızın bu bedeli ödemek zorunda kalacak.

İNTERNET KULLANICILARINA DA EK VERGİ

Sadece telefon hatları değil, ev interneti kullanıcıları da Özel İletişim Vergisi artışından etkilenecek. Ev internetinden alınan vergi, toplam fatura tutarının yüzde 10’u olarak hesaplanacak. Özel İletişim Vergisi, elektronik haberleşme ve yayın hizmetlerinin tamamını kapsıyor.

ELEKTRONİK HABERLEŞME HİZMETLERİNDE EK MALİYET

Telefon ve internet kullanıcıları için bu düzenleme, iletişim masraflarının daha da artacağı anlamına geliyor. Yeni yılda yürürlüğe girecek zamla birlikte vatandaşlar, haberleşme ve yayın hizmetleri için daha fazla ödeme yapacak.

Konuya ilişkin detaylı açıklamaların ilerleyen günlerde yapılması bekleniyor.