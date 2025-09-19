Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren lider Arca Çorum FK, 6.hafta maçında bugün İstanbulspor’a konuk olacak. Çorum temsilcisinde tek hedef galibiyet.

İlk 4 maçını kazandıktan sonra geçtiğimiz hafta, sahasında Vanspor’la 0-0 berabere kalarak bu sezon ilk kez puan kaybeden Arca Çorum FK, İstanbulspor karşısında kayıp puanları telafi etmek için mücadele edecek. Vanspor beraberliğinden sonra eleştirilerin odak noktasında yer alan teknik direktör Tahsin Tam, İstanbulspor maçıyla ilgili tüm planları galibiyet üzerine yaptı. Puan kaybı halinde koltuğu iyice sallanmaya başlayacak olan Tahsin Tam için de bugünkü maç hayati önem taşıyor.

Zorlu maç öncesinde sakatlıkları süren kaleci Hasan Hüseyin ve orta saha oyuncusu Atakan Cangöz dışında eksik bulunmuyor.

İlk 4 maçında berabere kaldıktan sonra ilk galibiyetini geçen hafta derbide Ümraniyespor’a karşı 4-0’lık skorla alan İstanbulspor’da da hedef mutlak galibiyet. Mustafa Alper Avcı’nın öğrencileri lider Çorum FK’yı yenerek yükselişlerini sürdürmeyi hedefliyorlar.

13 puanlı lider Arca Çorum FK ile haftaya 7 puanla 10.sırada giren İstanbulspor arasında bugün Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda, saat 17.00’de başlayacak maçta Samsun bölgesi üst klasman hakemi Erdem Mertoğlu düdük çalacak.