Bugünkü İstanbulspor-Arca Çorum FK maçı, aynı zamanda Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin geride kalan 5 haftalık periyodunda en az gol yiyen iki takımın karşılaşması da olacak.

Arca Çorum FK, geride kalan 5 haftada 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak 13 puan toplarken, attığı 9 gole karşılık 2 gol yedi. Çorum temsilcisi, golleri 2-1 kazandığı Sarıyer ve Keçiörengücü maçlarında kalesinde gördü.

İstanbulspor ise 1 galibiyet, 4 beraberlik alarak 7 puan topladı. Bu maçlarda 6 gol sarı-siyahlı takım kalesinde 2 gol gördü. İstanbulspor, golleri 1-1 biten Manisa FK ve Hatayspor maçlarında yedi.