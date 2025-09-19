Arca Çorum FK, bugün Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 6.hafta maçında konuk olacağı İstanbulspor’la tarihinde 6.kez karşılaşacak.

Profesyonel liglerdeki 14.sezonunu geçiren Arca Çorum FK, İstanbulspor’la bugüne kadar 3’ü 3.Lig’de, 2’si 1.Lig’de olmak üzere 5 kez karşılaştı. Bu maçların 1’ini Arca Çorum FK, 3’ünü İstanbulspor kazanırken, 1 karşılaşma ise berabere bitti.

2014-2015 Sezonunda, 3.Lig 1.Grup’ta mücadele eden iki takım arasında İstanbul’da oynanan maç 1-1 biterken, Çorum’daki karşılaşmayı İstanbulspor 3-0 kazandı.

Ayın sezon Play-Off’a kalan iki takım arasında, Eskişehir’de oynanan 2.Lig’e çıkma maçını da 3-1’lik skorla İstanbulspor kazandı.

Geçen sezon da Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde rakip olan iki takım arasında, sezonun ilk yarısında Çorum’da oynanan maçı 3-1 kazanan Arca Çorum FK, rakibine karşı ilk ve tek galibiyetini alırken, İstanbul’da oynanan maçta ise İstanbulspor 3-0 galip gelen taraf oldu.