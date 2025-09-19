Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 6.hafta maçında bugün İstanbulspor’la karşılaşacak olan Arca Çorum FK, profesyonel liglerde 458.kez puan maçına çıkacak.

Profesyonel liglerdeki 14.sezonunu geçiren Arca Çorum FK bugüne kadar 457 kez puan maçına çıktı. Kırmızı-siyahlı ekip bu karşılaşmalarda 3’ü hükmen 199 galibiyet, 124 beraberlik, 134 yenilgi alarak 721 puan toplarken, attığı 655 gole karşılık 482 gol yedi.

457 maçın 229’unu deplasmanda oynayan Çorum temsilcisi, 80 galibiyet, 62 beraberlik, 87 yenilgi aldı. Hanesine 302 puan yazdıran Arca Çorum FK rakip fileleri 277 kez havalandırırken, kalesinde ise 264 gol gördü.

Kırmızı-siyahlı ekip, sahasında çıktığı 228 maçta ise 119 galibiyet, 62 beraberlik, 47 yenilgi alarak hanesine 419 puan yazdırdı. Kalesinde 218 gole engel olamayan Çorum temsilcisi buna karşılık 378 gol attı.