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Çorum’da 4 yıl 9 ay görev yaptıktan sonra Erzurum valiliğine atanan Çiftçi, Çorumlu tekvandocuları makamında kabul etti. Türkiye Tekvando Federasyonu’nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan Zekeriya Tutar Ümitler Türkiye Şampiyonası Erzurum’da devam ederken, şampiyonaya Çorum’dan katılan sporcular, teknik direktör İlhan Aşkın nezaretinde, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi’yi ziyaret etti. İlhan Aşkın, Vali Çiftçi’ye Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Çorum halkının selamını iletirken, Aşgın, Vali Çiftçi ve Aşgın’ı telefonla görüntülü aradı.

Çorum kafilesine yakın ilgi gösteren Vali Çiftçi, sporculara çeşitli hediyeler vererek başarı dileklerinde bulundu. Teknik direktör İlhan Aşkın, yakın ilgisinden dolayı Vali Mustafa Çiftçi’ye teşekkür etti.